Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde Düzenlenen Törene Katıldı
1 saat önce
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldıİSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak.
Ukrayna
Devlet Başkanı Poroşenko
, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
İSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos
, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
da ailesi ile birlikte katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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