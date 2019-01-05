Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde Düzenlenen Törene Katıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde Düzenlenen Törene Katıldı

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldıİSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı

İSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da ailesi ile birlikte katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Bartholomeos, Ukrayna, Petro Poroşenko, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da Üniversiteli İki Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı Baskonia'yı 96-87 Deviren Fenerbahçe Beko, Üst Üste 12. Galibiyetini Aldı

Ukrayna Polisi Bu Şüpheliyi Arıyor Fabrika İşçilerinin Kurduğu Yardımlaşma Derneği, 6 Ton Şekeri İşçilere Kilosu 1,5 TL'den Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 15:09:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde Düzenlenen Törene Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]