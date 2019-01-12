Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar Tb2'ler Konusunda Anlaşmaya Varıldığını...

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar Tb2'ler Konusunda Anlaşmaya Varıldığını...

30 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ile Bayrak TB2 İHA'lar konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar Tb2'ler Konusunda Anlaşmaya Varıldığını..., System.String[]
Resmi Facebook hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) konusunda anlaşmaya varıldığını dile getirdi.

Poroşenko, yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alınmasına yönelik anlaşma imzalandı" dedi.

Pyotr Poroşenko açıklamasında, İHA'ların yüksek teknolojik özellikle olmasının yanı sıra güçlendirilmiş mevzilerle denizdeki hedefleri vurmaya yönelik modern füzelerle donatılabiliyor ifadelerini kullandı.




Anlaşmanın tarafları Ukrayna devlet kuruluşu Ukrbronprom bünyesindeki Ukrspetsproekt ve Bayraktar makine şirketi oldu. Poroşenko, Ukrayna ordusunu NATO seviyesi çerçevesindeki silahlara donatacaklarını dile getirirken, anlaşmanın iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme hedefinin de bir parçası olduğunu ifade etti. Rus basını, Ukrayna'nın 12 adet Bayraktar TB2 alacağını ifade etti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:14 

Türkiye, Petro Poroşenko, Ukrayna, Teknoloji
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