Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: "Ukrayna'nın Rusya ile Barışa İhtiyacı Var"

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: "Ukrayna'nın Rusya ile Barışa İhtiyacı Var"

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kiev'de Ukrayna televizyonu tarafından yayınlanan bir forumda "Bizim Rusya ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk fakat barış. İnsanlar savaştan yoruldu" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko:
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kiev'de Ukrayna televizyonu tarafından yayınlanan bir forumda "Bizim Rusya ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk fakat barış. İnsanlar savaştan yoruldu" dedi.

Ukrayna'nın kabullenmemesine rağmen, Rusya'nın, 2014 yılında, Kırım'ı Rus topraklarına katması sebebiyle iki ülke arasında ilişkiler önemli derecede bozulmuştu. Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başladı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Kiev, Petro Poroşenko, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Politika
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