Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Sınırına BM Barış Gücü'nün Konuşlandırılmasını İstedi

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Sınırına BM Barış Gücü'nün Konuşlandırılmasını İstedi

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkan Petro Poroşenko, Ukrayna'nın doğu kesiminde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılarla aralarındaki anlaşmazlığın kararlı bir çözüme bağlanması için bölgeye BM'den yetkili Barış Gücü'nün konuşlandırılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Sınırına BM Barış Gücü'nün Konuşlandırılmasını İstedi, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkan Petro Poroşenko, Ukrayna'nın doğu kesiminde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılarla aralarındaki anlaşmazlığın kararlı bir çözüme bağlanması için bölgeye BM'den yetkili Barış Gücü'nün konuşlandırılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarındaki durum" hakkında konuşan Ukrayna Devlet Başkan Petro Poroşenko, ayrıca, bölgede bir durum değerlendirmesi yapması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in buraya bir değerlendirme heyeti göndermesini istedi.

Rusya'yı, ülkesine karşı ilan edilmemiş bir savaş yürütmekle suçlayan Petro Poroşenko, Rusya'nın saldırganlığına son vermek ve hedefini boşa çıkarmak uluslararası bir Barış Gücü operasyonunu tartışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Poroşenko, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun, en azından Ukrayna'ya karşı saldırıları ile ilgili meselelerde Rusya'nın veto hakkını elinden alma zamanının geldiğini söyledi.

Poroşenko, Ukrayna-Rusya sınırı boyunca 87 bin Rus askerinin hazır bulunmasının tansiyonu yükselterek tam kapasiteli bir savaş çıkarmasının çok da ihtimal dışı olmadığını kaydetti.

Moskova ise, düzenli orduları iddialarını reddederek ayrılıkçıların yanında savaşanların gönüllü bireysel kişiler olduğunu söyledi.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım Yarımadasını topraklarına katmasının ve Rusya yanlısı başkanın görevden uzaklaştırılmasının ardından Ukrayna'nın doğu kesimindeki ayrılıkçıları desteklemesi sebebiyle iki ülke arasında anlaşmazlık çıktı. Rusya yanlısı ayrılıkçıların ayaklanması sebebiyle 10 bin kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 500 bin insan göç etmek zorunda kaldı. - NEW YORK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:03 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Politika
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