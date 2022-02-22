Son dakika haberi... Zelenskiy: "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Yönünde Talep Aldım" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Zelenskiy: "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Yönünde Talep Aldım"

22.02.2022 13:17

Son dakika gelişmesine göre - Zelenskiy: "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy düzenlenen basın toplantısında, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım" dedi.

- Zelenskiy: "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy düzenlenen basın toplantısında, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım" dedi.

Rusya'nın, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından Ukrayna'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla Ukrayna'ya daha fazla saldırılar için zemin hazırlandı. Bu kararın uluslararası yasaları ihlal ettiğini düşünüyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Karis ile Ukrayna'ya karşı başka bir saldırgan eylem karşısında Rusya'ya derhal yaptırım uygulanması gerektiği konusunda anlaştık. Alınacak yaptırım kararlarında Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının tamamen durdurulmasına yönelik kararlar alınmadı" dedi. Zelenskiy Rusya ile ilişkilerin kesilmesi konusuna işaret ederek, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi yönünde talep aldım. Aynı zamanda batılı liderlerden bugün çok hızlı yanıt, hızlı bir cevap ve daha fazla yardım istiyoruz" sözlerini kullandı.

"Rusya ile müzakereye hazırız"

Devlet Başkanı Zelenskiy toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında topyekün bir savaş olmayacağını belirterek, "Böyle bir durum karşısında Ukrayna'yı savaş durumuna getireceğiz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saldırı anlamına geldiğini belirtmesine rağmen Rusya'yı müzakereye çağırarak, "Rusya'yı bu sorunları diyalog yoluyla çözmeye, müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz. Herhangi bir forumda müzakere etmeye hazırız ve Rusya bunu biliyor" dedi.

Son dakika haberi... Zelenskiy: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Yönünde Talep Aldım
Son dakika haberi... Zelenskiy: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Yönünde Talep Aldım
Son dakika haberi... Zelenskiy: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Yönünde Talep Aldım
Son dakika haberi... Zelenskiy: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Yönünde Talep Aldım

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Vladimir Zelenskiy, Luhansk, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Zelenskiy: 'Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Yönünde Talep Aldım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Zelenskiy: "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile Diplomatik İlişkilerin Kesilmesi Yönünde Talep Aldım" - Son Dakika
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