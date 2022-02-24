Vladimir Zelenskiy: 'Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı' - Son Dakika
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Vladimir Zelenskiy: 'Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı'

24.02.2022 09:35

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, İngiltere Başbakanı Boris Johson ile görüştüğünü belirterek, "Putin'i, Ukrayna'ya karşı başlattığı...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, İngiltere Başbakanı Boris Johson ile görüştüğünü belirterek, "Putin'i, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı, durdurmaya çağırın. Dünya, Putin karşıtı bir koalisyon oluşturmalı ve acil yaptırımlar, savunma ve mali destekte bulunmalı. Hava sahasını kapatın. Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı" dedi.

Vladimir Zelenskiy: 'Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı'
Vladimir Zelenskiy: 'Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı'
Vladimir Zelenskiy: 'Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı'

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Kaynak: İHA

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