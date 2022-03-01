Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda konuştu - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda konuştu

01.03.2022 14:57
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Harkov'da vurulan meydanda insanlar toplanıyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Harkov'da vurulan meydanda insanlar toplanıyordu. O meydanı 2 roket vurdu. Topraklarımız için savaşıyoruz. Biz Ukraynalıyız, güçlüyüz. Çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Dün 16 çocuk öldü. Rusya Devlet Başkanı askeri operasyon diyor. Bu ölen çocuklar askeri noktalarda mı çalışıyordu" dedi.

Zelenskiy, "Motivasyonumuz yüksek, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa'nın da bir üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa bizimle güçlü olacak. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın" dedi.

(İHA)

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Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ukrayna lideri Zelenski ayakta alkışlandı Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ukrayna lideri Zelenski ayakta alkışlandı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, 'Harkov'da vurulan meydanda insanlar toplanıyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, 'Harkov'da vurulan meydanda insanlar toplanıyordu.

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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