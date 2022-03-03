Macron: "Putin bu noktada Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurmayı reddediyor" - Son Dakika
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Macron: "Putin bu noktada Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurmayı reddediyor"

03.03.2022 18:16
Macron: "Putin bu noktada Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurmayı reddediyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bu sabah Başkan Putin ile konuştum. Bu noktada Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durdurmayı reddediyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bu sabah Başkan Putin ile konuştum. Bu noktada Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durdurmayı reddediyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Şubat'tan bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı 3'üncü telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Macron, "Bu sabah Başkan Putin ile konuştum. Bu noktada Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durdurmayı reddediyor. İnsan trajedilerinden kaçınmak için diyaloğu sürdürmek kesinlikle gereklidir. Çabalarıma ve temaslarıma devam edeceğim. En kötüsünden kaçınmalıyız. Halkları korumak, insanlık trajedilerini önleyecek jestler elde etmek, bu savaşa son vermek için diyalogda bulunmak (Ukrayna Devlet Başkanı) Başkan Zelenskiy ve uluslararası toplumla birlikte taahhüdümün anlamıdır. Kararlılığım tamdır ve öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME PUTİN'İN TALEBİYLE GERÇEKLEŞMİŞ

Fransız medyasında yer alan ve Elysee Sarayı'ndan bir kaynağa dayandırılan haberlerde ise, iki lider arasındaki telefon görüşmesinin krizden çıkış yolu için çok az umut olduğu ve görüşmenin devam eden operasyonlar hakkında bilgi vermek isteyen Putin'in talebiyle gerçekleştiği aktarıldı. Kaynak, "Başkanın sezgisi, Başkan Putin'in kendisine söylediklerine bakılırsa en kötüsünün henüz gelmediği yönünde. Rusya'nın hırsı tüm Ukrayna'yı almak. Vladimir Putin'in savaş amaçları değişmedi" dedi.

Haberlerde, Macron'un Putin'e "Ukrayna rejimi hakkında ciddi bir hata yaptığını ve Ukrayna'nın Nazi olmadığını" söylediği aktarılarak, Putin'e ayrıca "Kendine hikayeler anlatıyorsun, bahaneler arıyorsun. Kendine yalan söyleme" dediği belirtildi.

Haberlerde, Macron'un Putin'e "Tamamen Putin'in sorumluluğunda olan bu savaşın ülkesini uzun süre tecrit ve yaptırımlar altına sokacağını" ifade ettiği aktarılarak, Macron'un, Kiev'deki siviller için endişe duyduğunu söylediği ve Putin'in sivil kayıpların varlığını reddettiği bildirildi.

Macron, Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Haberlere göre Zelenskiy, halkının özgürlüğü için savaşma kararlılığını yineledi ve Rusya'nın belirlediği barış koşullarını açıkça reddettiği açıklandı.

(Melike Yazır/ İHA)

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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