Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; "Chuhuiv kentinde bir düşman uçağı daha düşürüldü" - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna askerleri tarafından ülkenin Harkov Bölgesinde yer alan Chuhuiv kentinde Rusya'ya ait bir savaş uçanın düşürüldüğünü belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat tarihinden bu yana saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, son yaşananlara ilişkin bilgiler aktaran Zelenskiy, "Bugün, Rus birlikleri Jitomir bölgesine saldırı yapıldı. Makul bir cevap aldılar. Harkov bölgesinde Chuhuiv kentinde bir düşman uçağı daha düşürüldü. Rus ordusu özgürlüğün ne olduğunu bile bilmiyor. Dürüst olmak gerekirse, mahkummuş gibi buraya sürüldüler. Zaporijya bölgesinde bir sivil koridora ateş açıldı. Birçok çocuk vardı. Dört çocuk hastaneye kaldırıldı. İkisinin durumu ağır. Gün boyunca 8 bin 57 kişi kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)