Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdı" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdı"

26.08.2022 13:05
Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yangınlar nedeniyle santralin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının kesilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yangınlar nedeniyle santralin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının kesilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdı" dedi.

Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında Ukrayna-Rusya askerleri arasındaki çatışmaların nükleer felakete yol açabileceği endişesi giderek artıyor. Santralin yakınlarında devam eden çatışmalar ve çevresinde çıkan yangınların ardından tesisin elektrik bağlantısının kesilmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Dizel jeneratörler, tesise enerji sağlamak için hemen devreye alındı. Dünya bunun ne kadar büyük bir tehdit olduğunu anlamalı. Eğer dizel jeneratörler açılmasaydı, otomasyon ve santral personelimiz elektrik kesintisinden sonra müdahale etmeseydi o zaman radyasyon kazasının sonuçlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaktık. Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinin bir adım ötesine taşıdı" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Tüm Ukraynalıları temin etmek istiyorum. Acil bir senaryoyu önlemek için her şeyi yapıyoruz. Ama bu sadece bizim devletimize bağlı değil. Önemli olan, işgalcileri Zaporijya Nükleer Santrali topraklarından derhal çekilmeye zorlayacak uluslararası baskıya ihtiyaç duyulmasıdır. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve diğer uluslararası kuruluşlar, şu anda hareket ettiklerinden çok daha hızlı hareket etmelidir. Çünkü Rus birliklerinin nükleer santralde kaldığı her dakika küresel bir radyasyon felaketi riski taşıyor" dedi.

Nükleer güç ünitelerinin şebeke hatları devre dışı kalmıştı

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom tarafından dün yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle nükleer santrali şebekeye bağlayan elektrik hatlarının zarar gördüğü, bu nedenle ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının kesildiği duyurulmuştu. Santralin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk kez kesildiği vurgulanan açıklamada, "Böylece, (Rusların) eylemleri, santralin elektrik şebekesinden tamamen ayrılmasına neden oldu. Santral tarihinde bir ilk" denilmişti. İki reaktörden birinin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının yeniden sağlamak için çalışmaların devam ettiği belirtilmişti.

Dünyanın gözü nükleer santralde

Dünya liderleri ve uluslararası toplum son günlerde Rusya'ya nükleer santralin kontrolünü Ukrayna'ya devretmesi için çağrıda bulunurken, santralin hızlı şekilde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişleri tarafından denetlenmesini istiyor. Birleşmiş Milletler (BM), UAEA müfettişlerinin santrali ziyaretini kolaylaştırmaya yardım etmeyi teklif ederken, Rusya müfettişlerin tesise Ukrayna yerine Rus kontrolündeki bölge üzerinden seyahat etmesi konusunda ısrar ediyor. UAEA Başkanı Rafael Grossi ise daha önce Ukrayna ve Rusya'nın BM personelinin nükleer santraldeki durumu denetlemesi konusunda anlaştıklarını ifade etmişti. - ZAPORİJYA

YORUMLAR
500
İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı Bakan Nebati'den, ABD'nin Tüsiad'a Gönderdiği Mektupla İlgili Açıklama: 'Mektubun İş Çevrelerimizde Endişe Yaratması Anlamsızdır' Bakan Nebati'den, ABD'nin Tüsiad'a Gönderdiği Mektupla İlgili Açıklama: 'Mektubun İş Çevrelerimizde Endişe Yaratması Anlamsızdır'
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zelenskiy: 'Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 13:05:22. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketinden bir adım öteye taşıdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement