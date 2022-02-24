Son dakika haberi... Zelenskiy: "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Zelenskiy: "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun"

24.02.2022 12:33
Son dakika haberi... Zelenskiy: "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun"

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada halkı orduya katılmaya çağırarak, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada halkı orduya katılmaya çağırarak, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" sözleri ile halkı orduya katılmaya çağırdı.

"RUSYA İLE DİPLOMATİK BAĞLARI KOPARDIK"

Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, "Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. Bu sabah tarihe geçti. Ancak, bu tarih bizim için de Rusya için de öncekilerden farklı. Ukrayna özgürlüğünü savunmaktadır. Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yaptığı gibi ülkemize sabah saatlerinde korkakça saldırmıştır" dedi. Zelenskiy ayrıca açıklamasında, "Rusya ile diplomatik bağları kopardık" sözlerine yer verdi.

"RUSYA'DA İNSANLAR SOKAĞA ÇIKARAK SAVAŞA KARŞI TEPKİLERİNİ GÖSTERMELİLER"

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus vatandaşlarını savaşa karşı tepkiye vermeye çağırarak, "Rusya'da insanlar sokağa çıkarak savaşa karşı tepkilerini göstermeliler" dedi. Zelenskiy konuşmasının sonunda ise her saat başı açıklama yapılacağını dile getirdi.

(İHA)

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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