Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi... - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi...

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: " İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum."

Ukrayna, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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