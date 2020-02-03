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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi...
6 saat önce
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:06 Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: " İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum."
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