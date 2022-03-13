Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İnsanlar artık Rusya'dan kaçacak" - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İnsanlar artık Rusya'dan kaçacak"

13.03.2022 03:45

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İnsanlar artık Rusya'dan kaçacak" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın politikaları nedeniyle Rusya'daki tüm yatırımcıların ve insanların ülkeyi terk edeceğini belirterek, "Şimdi Rusya'dan kimlerin kaçtığına, kimlerin işini...

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İnsanlar artık Rusya'dan kaçacak"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın politikaları nedeniyle Rusya'daki tüm yatırımcıların ve insanların ülkeyi terk edeceğini belirterek, "Şimdi Rusya'dan kimlerin kaçtığına, kimlerin işini yürüttüğüne bakın. Bunlar küresel pazarın profesyonelleridir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 17. Gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna halkına ve dünya kamuoyuna konuştu. Konuşmasında, Rusya'nın saldırılarına değinen Zelenskiy, Rusya'nın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanacağını savunan Zelenskiy "Rus işgalcileri bize boyun eğdiremezler. Öyle bir güçleri yok, öyle bir inançları yok. Sadece şiddete dayanıyorlar. Sadece teröre dayanıyorlar. Sadece çok sayıda silahları var. Ama işgalcilerin doğal bir temeli yok. İnsanlar mutluluğu hissedebilsinler ve hayal kurabilsinler diye. Organik olarak hayatı normale döndüremezler! Rusya'nın yabancı bir ülkeye geldiği her yerde, hayalleri imkansız olur" ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya düzenlenen saldırıların ardından yaptırımların hedefi olan Rusya'da, yatırımcılar dahil birçok insanın bu ülkeden kaçacağına dikkat çeken Zelenskiy, "Şimdi Rusya'dan kimlerin kaçtığına, kimlerin işini yürüttüğüne bakın. Bunlar küresel pazarın profesyonelleridir. Bunlar, özgürlüğün olmadığı bir bölgede yaşamak istemeyen bağımsız girişimcilerdir. Bunlar, her şeyin ellerinden alınacağını hisseden iş adamları. Bunlar, bir insanın hayatının değersiz olduğu bir coğrafyada üretkenliğin de değersiz olduğunu bilen zanaatkarlardır. Rusya artık beyin, para ve yetenek kaybediyor" dedi.

"Rüşvet verecek birilerini arıyorlar"

Rusya'nın, bazı kentlerde milletvekilleri de dahil olmak üzere yöneticilere baskı yaptığını belirten Zelenskiy, "İşgalciler Donetsk ve Luhansk gibi sahte cumhuriyetlerin bir benzerini Herson'da uygulamaya çalışıyor. Burada kent yöneticilerine ve milletvekillerine baskı yapıyorlar. Rüşvet verecek birilerini arıyorlar" ifadelerini kaydetti. Rusya ile üzerinde anlaşılan insani koridorlar konusuna da değinen Zelenskiy, Cumartesi günü tüm insani koridorlardan sivil tahliyeleri gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bu arada, üzerinde anlaşmaya varılan tüm insani koridorlar çalıştı. 12 bin 729 kişi tahliye edildi. Mariupol kentine insani yardımlar yarın öğleden sonra ulaştırılacak. Rotanın karmaşıklığı nedeniyle insani yardım konvoyu geceyi Berdyansk'ta geçirmek zorunda kaldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: İnsanlar artık Rusya'dan kaçacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: İnsanlar artık Rusya'dan kaçacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: İnsanlar artık Rusya'dan kaçacak

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "İnsanlar artık Rusya'dan kaçacak" - Son Dakika
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