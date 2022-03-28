Zelenskiy: "Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak"

28.03.2022 00:57

- Zelenskiy: "Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakerelerini hatırlatarak, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz.

- Zelenskiy: "Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakerelerini hatırlatarak, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy her gece yaptığı gün sonu değerlendirmelerinde bugünkü açıklamalarında, Rusya ile Ukrayna müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak olan görüşmelere değindi. Ukrayna'nın barış istediğini aktaran Zelenskiy, müzakerelerde Türkiye'de görüşmelerin olacağını işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak. Bu fena değil. Sonuca bakacağız. Müzakerelerde önceliklerimiz biliniyor. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü şüphesizdir. Devletimiz için etkin güvenlik garantileri zorunludur. Hedefimiz açıktır. Barış ve en kısa sürede ana devletimizde normal yaşamın restorasyonu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna için küresel çapta düzenlenen destek mitinglerinden de bahseden Zelenskiy, "Dünyanın diğer düzinelerce kentlerinde insanlar devletimizi desteklemek için, özgürlüğü desteklemek için toplandılar. Diğer kıta ve Avrupa meydanlarında etkileyici insan kalabalıkları var. Bu çok önemli. Çünkü insanlar meydandayken politikacılar artık duymuyormuş gibi yapamayacaklar" diye konuştu. Rus işgali altındaki kentlerde direnen Ukrayna halkına da teşekkürlerini ileten Zelenskiy, " Herson, Kakhovka, Slavutiç ve diğer kentlerdeki işgalcilere direnmekten vazgeçmeyen halkımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Rus birlikleriyle sürekli iş birliği yapmaya çalışan aptallara kendilerinin terk edildiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kaydetti.

Zelenskiy: Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak
Zelenskiy: Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak
Zelenskiy: Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak

YORUMLAR
500
SP Genel Başkan Yardımcısı Arıkan: 'Enflasyon oranında geçen yıla göre yüzde 39'luk bir artış söz konusu' SP Genel Başkan Yardımcısı Arıkan: 'Enflasyon oranında geçen yıla göre yüzde 39'luk bir artış söz konusu' Bakan Soylu kimlik kartlarında yeni dönemi 'Yüzde 80'ini bitirdik' sözleriyle duyurdu: Kredi kartı işlevi de görecek Bakan Soylu kimlik kartlarında yeni dönemi 'Yüzde 80'ini bitirdik' sözleriyle duyurdu: Kredi kartı işlevi de görecek

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak' - Son Dakika


Son Dakika
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
01:13 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesi sona erdi! İşte gündeme getirilen konu başlıkları
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
23:12 Burak Elmas, Nihat Özdemir'i yalancılıkla suçlayıp çok sert çıkıştı: Son bir iyilik yapın ve istifa edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 01:32:23. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement