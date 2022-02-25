Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı" - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı"

25.02.2022 01:54
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı"

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ilk gün sonuçlarına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ukrayna askerlerinin Rus saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirten Zelenskiy, "Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı ünvanı verilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca ülke genelinde genel seferberlik ilanıyla alakalı olarak imzaladığı kararnameden de bahseden Zelenskiy, "Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı" dedi.

"Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz"

Açıklamalarında Rusya ile görüşebileceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bugün Moskova'dan Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmak istediklerini duyduk. Rusya'dan korkmuyoruz, Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz, tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Biz zaten NATO'da değiliz, fakat bu durumda hangi garantileri alacağız? En önemlisi de onları bize tam olarak hangi ülkeler verecek?" ifadelerini kaydetti.

"Kimse bizim için savaşmak istemiyor"

Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldıklarını ve sadece kendilerine yönelik destek açıklamalarının yapıldığını söyleyen Zelenskiy, "Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyor, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar. Devletimizin müdafasında tek başımıza kalıyoruz" ifadelerini aktardı. Sözlerinin devamında batılı ülkeleri eleştirmeye devam eden Zelenskiy, "Herkes korkuyor. Destek veren herkese minnettarım. Sadece kelimelerine değil" dedi. Aynı zamanda Zelenskiy açıklamasının sonunda, ülkesinden ayrılmadığını, kendisinin ve ailesinin Kiev'deki hükümet konutlarında kaldığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus saldırılarında 137 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı" - Son Dakika
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