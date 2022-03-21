Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; "Rusya ile belki de Kudüs'te görüşeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; "Rusya ile belki de Kudüs'te görüşeceğiz"

21.03.2022 09:07
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; "Rusya ile belki de Kudüs'te görüşeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail'in arabuluculuk için yaptığı teklifi hatırlatarak Rusya ile müzakereleri Kudüs'te yapabileceklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail'in arabuluculuk için yaptığı teklifi hatırlatarak Rusya ile müzakereleri Kudüs'te yapabileceklerini belirtti. Zelenskiy, "Rusya ile belki de Kudüs'te görüşmeye başlayacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarının 25. gününde Ukrayna halkına ve kamuoyuna seslendi. Ukrayna'daki güncel durumda ve Rusya'nın saldırılarına değinen Zelenskiy, "Rus ordusunun, halkımızı korumak istediği iddiasıyla uydurduğu "Nazileri" aradığı ama hala bulamadığı 25 gün. Kendilerini çiçeklerle karşılayacak Ukraynalıları nasıl aradıkları ve bulamadıkları. ve en önemlisi Rus ordusu evinin yolunu bulamıyor. Kuşatılmış Mariupol'da Rus uçakları bir sanat okuluna bomba attı. İnsanlar orada saklanıyordu. Bombardıman başlamadan gizlendiler. Askeri nokta yoktu. Toplamda 400 sivil vardı. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Enkazın altındalar ve kaç kişi olduklarını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE BELKİ DE KUDÜS'TE GÖRÜŞMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Konuşmasında, bugün İsrail meclisinde milletvekillerine hitap ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Bugün Knesset'e tüm milletvekillerine ve hükümet yetkililerine hitap ettim. Ama her şeyden önce, sizin adınıza, tüm Ukraynalılar adına konuştum, eminim ki bizi anlayan İsrail halkıyla konuştum. Elbette İsrail'in kendi çıkarları, vatandaşlarını koruma stratejisi var. Bunu anlıyoruz. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya ile müzakere etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. ve bunun için minnettarız. Her çaba için. Er ya da geç Rusya ile belki de Kudüs'te görüşmeye başlayacağız. Huzur bulmak için doğru yer burası. Bugün Rus propagandacılarının görevi oldukça zor. Ne de olsa tarihte ilk kez yabancı bir devlet başkanı Knesset'te video bağlantısıyla konuştu. Moskova'da Nazizm ile suçlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail halkının huzurunda Knesset'te konuştu. Bu gerçek bile Moskova'da işlerin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor" dedi.

"BUGÜN 7 BİN 295 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Açıklamalarının devamında, Ukrayna'daki sivillerin tahliyesine dair bilgiler veren Zelenskiy, "20 Mart'ta tüm gün boyunca 7 insani koridordan sadece 4'ü çalıştı. Toplam 7 bin 295 kişi tahliye edildi. 4 bini Mariupol sakini 1 gün için Zaporijya'ya getirildi. Yarın sabah bu önemli görevi sürdürmek için Mariupol'e otobüsler gönderiyoruz. Kiev bölgesinde 3 binden fazla kişi kurtarıldı. Ancak Harkov Bölgesi'ndeki Vovchansk kentinde oluşturulan insani koridor Rus birlikleri tarafından ele geçirildi. Şuanda 6 kişiyle bağlantımız kesildi. Bu kişiler, 5 şoför ve 1 doktor" ifadelerini kaydetti. Zelenskiy sözlerinin sonunda ise, öğleden sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Önümüzdeki hafta yapılacak G7 ve NATO zirvelerinde ülkemize somut destek konusunda anlaştık. Bu örgütlere üye olmasak da Ukrayna'da en az bir oy olduğunu görüyorum" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

YORUMLAR
500
Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İsrail Parlamentosuna hitap etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İsrail Parlamentosuna hitap etti

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Kudüs, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; 'Rusya ile belki de Kudüs'te görüşeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
09:11 NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı, Türkiye'nin arabuluculuk rolünden takdirle bahsetti!
08:57 Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı!
08:57 Zelenski, İsviçre Parlamentosu'na seslendi: Savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarını dondurun
08:56 Ramazan ayı yaklaştı: Emekliler bu yılki bayram ikramiyelerini merak ediyor? İşte o rakamlar
08:48 Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti!
08:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Er ya da geç Putin'le görüşeceğim, toplantı Kudüs'te bile olabilir
08:40 Doktora şiddet uygulayıp hastaneyi birbirine katmış! O şehir magandasından akılalmaz sözler: Hepinizi gömmezsem adam değilim
08:02 Türkü evinde istek parça kavgası, 1 yaralı var: İşte ortalığın savaş alanına dönüştüğü o anlar
08:33 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte güncel döviz kurları
08:25 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 09:20:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; "Rusya ile belki de Kudüs'te görüşeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement