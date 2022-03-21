Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; "Rusya ile belki de Kudüs'te görüşeceğiz" - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail'in arabuluculuk için yaptığı teklifi hatırlatarak Rusya ile müzakereleri Kudüs'te yapabileceklerini belirtti. Zelenskiy, "Rusya ile belki de Kudüs'te görüşmeye başlayacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarının 25. gününde Ukrayna halkına ve kamuoyuna seslendi. Ukrayna'daki güncel durumda ve Rusya'nın saldırılarına değinen Zelenskiy, "Rus ordusunun, halkımızı korumak istediği iddiasıyla uydurduğu "Nazileri" aradığı ama hala bulamadığı 25 gün. Kendilerini çiçeklerle karşılayacak Ukraynalıları nasıl aradıkları ve bulamadıkları. ve en önemlisi Rus ordusu evinin yolunu bulamıyor. Kuşatılmış Mariupol'da Rus uçakları bir sanat okuluna bomba attı. İnsanlar orada saklanıyordu. Bombardıman başlamadan gizlendiler. Askeri nokta yoktu. Toplamda 400 sivil vardı. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Enkazın altındalar ve kaç kişi olduklarını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE BELKİ DE KUDÜS'TE GÖRÜŞMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Konuşmasında, bugün İsrail meclisinde milletvekillerine hitap ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Bugün Knesset'e tüm milletvekillerine ve hükümet yetkililerine hitap ettim. Ama her şeyden önce, sizin adınıza, tüm Ukraynalılar adına konuştum, eminim ki bizi anlayan İsrail halkıyla konuştum. Elbette İsrail'in kendi çıkarları, vatandaşlarını koruma stratejisi var. Bunu anlıyoruz. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya ile müzakere etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. ve bunun için minnettarız. Her çaba için. Er ya da geç Rusya ile belki de Kudüs'te görüşmeye başlayacağız. Huzur bulmak için doğru yer burası. Bugün Rus propagandacılarının görevi oldukça zor. Ne de olsa tarihte ilk kez yabancı bir devlet başkanı Knesset'te video bağlantısıyla konuştu. Moskova'da Nazizm ile suçlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail halkının huzurunda Knesset'te konuştu. Bu gerçek bile Moskova'da işlerin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor" dedi.

"BUGÜN 7 BİN 295 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Açıklamalarının devamında, Ukrayna'daki sivillerin tahliyesine dair bilgiler veren Zelenskiy, "20 Mart'ta tüm gün boyunca 7 insani koridordan sadece 4'ü çalıştı. Toplam 7 bin 295 kişi tahliye edildi. 4 bini Mariupol sakini 1 gün için Zaporijya'ya getirildi. Yarın sabah bu önemli görevi sürdürmek için Mariupol'e otobüsler gönderiyoruz. Kiev bölgesinde 3 binden fazla kişi kurtarıldı. Ancak Harkov Bölgesi'ndeki Vovchansk kentinde oluşturulan insani koridor Rus birlikleri tarafından ele geçirildi. Şuanda 6 kişiyle bağlantımız kesildi. Bu kişiler, 5 şoför ve 1 doktor" ifadelerini kaydetti. Zelenskiy sözlerinin sonunda ise, öğleden sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Önümüzdeki hafta yapılacak G7 ve NATO zirvelerinde ülkemize somut destek konusunda anlaştık. Bu örgütlere üye olmasak da Ukrayna'da en az bir oy olduğunu görüyorum" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)