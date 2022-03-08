Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna hitap etti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna hitap etti

08.03.2022 20:10
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna hitap etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna'nın bu savaşı istemediğini belirterek, "En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna'nın bu savaşı istemediğini belirterek, "En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum ve kimseden korkmuyorum' Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum ve kimseden korkmuyorum' Zelenskiy, sonuç elde edilene kadar Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi Zelenskiy, sonuç elde edilene kadar Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Terör, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna hitap etti - Son Dakika


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