Zelenskiy: "(Türkiye) Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi" - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Masaya oturun müzakere edelim, ama otuz metre uzakta oturmayın" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8'inci gününe girerken, taraflar Belarus'ta 2'nci kez masaya oturdu. Rus ve Ukraynalı heyetlerin toplantısı sırasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy basın toplantısı düzenledi. Ülkesine barış gelmesini istediğini ifade eden Zelenskiy, "300 Spartalılar gibi bir efsane olsun istemiyorum Ukrayna'da. Ülkeme barış gelsin istiyorum. Biz topraklarımız üzerindeyiz ve her şeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"RUS ORDUSU KAT KAT FAZLA BÜYÜKLÜKTE"

Bir gazetecinin, "Rus işgalini yavaşlattınız. Rus birlikleri büyük şehirlere doğru ilerliyorlar. Daha ne kadar direnebilirsiniz ve kırmızı çizgileriniz nelerdir müzakerelerde? Silahları bırakma ve Donetsk'i ve Lugansk'ı tanıma gibi mesela?" şeklindeki sorusuna Zelenskiy, "Birçok soru sordunuz. Buradan geleceğin tam olarak nasıl olacağını söylemek mümkün değil. Rus ordusu kat kat fazla büyüklükte. İki ya da üç kat büyüklükten bahsetmiyorum. Tankları ve birliklerin kuvvetini düşünmek lazım. Beş kat daha kuvvetliler" dedi.

"BU SAVAŞTA ÖLEN İNSANLARIN SAYISINI KİMSE TUTMUYOR"

Bu savaşta ölen insanların sayısını kimsenin tutmadığını ifade eden Zelesnkiy, "(Rusya) Krematoryum odaları getirdiler. Burada ölen askerlerin annelerine oğullarının burada öldüğünü söylemeyecekler. Biz onları öldürmek istemiyoruz. Bizim doktorlarımız yaralı askerleri tedavi ediyor. İntikam almadan önce yardım ediyorlar. Krematoryum odalarını taşıyanlar onları kendileri için taşıyor. Bu nasıl bir eylemdir? Bu bir soykırımdır. 2022 yılındayız ve bu tür eylemlere tanıklık ediyoruz bundan dolayı utanç duyuyorum. Bu tur insanlar için zaten kıyamet gelmiştir" dedi.

"ONLAR DA BİZİM GİBİ İNSANLAR ANCAK SOKAĞA ÇIKMAKTAN KORKUYORLAR"

Rus halkında ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baskıcı yönetimine değinen Zelenskiy, "Onlar da bizim gibi insanlar ancak sokağa çıkmaktan korkuyorlar. Devlet Başkanına ses çıkarmaya korkuyorlar. Ukrayna'da benden memnun olmayan insanlar buraya gelirler, ofise gelirler, sokaklara çıkarlar. Vergiler de değişiklik yaptığımı beğenmiyorlar mesela. Çünkü onlar beni seçimle başa getirdiler ve bana erişimleri var. Çar değilsin kral değilsin seçimle geldin derler çünkü burada demokrasi var. Siz ülkenizin başkanısınız zorba değilsiniz ve ülkenizi başarıya kavuşturmak için her şeyi yapmalısınız. Böyle olduğu vakit insanlarda ülkenizle gurur duyarlar" dedi.

"DEVLET BAŞKANI OLMASAYDIM ŞU AN SAHADA ÜLKEMİ SAVUNUYOR OLURDUM"

Devlet Başkanı olmasaydı sahada ülke savunmasına katılacağını ifade eden Zelenskiy, "Ülkemizi savunuyoruz eğer ben Devlet Başkanı olmasaydım şu an sahada ülkemi savunuyor olurdum. Ben barışçıl bir insanım ama şu an halkımın muhafaza konumundayım. Devlet Başkanı olmasaydım şu an sivil savunma da olacaktım elime silah alacaktım ve bana ne söylenirse onu yapacaktım. 18-19 yaşındaki oğullarını yollayan annelere sesleniyorum. Neredeyse 45 yaşındayım ve benim kızım sizin oğullarınızın yaşında. Bu dehşet verici bir durum. Rus annelerinin bunu anlamasını istiyorum birçok insan öldü. Buraya insanları öldürmeye geldiyseniz sizi Tanrı'nın yargılaması lazım. Bu annelerin gelip oğullarını alması lazım. Bu hayatta kalma mücadelesini ailemizi koruma mücadelesine döndü utanç verici bir mesele" dedi.

"HER CANLI GİBİ HEPİMİZ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

"Her canlı gibi hepimiz yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Ben de yaşamak istiyorum. Herkes gibi ben de ailemin hayatının risk altında olmasından korkuyorum. Ben bu ülkenin Devlet Başkanıyım. Bundan dolayı korkma gibi bir lüksüm yok. Memleketimin olmayacağı fikri beni korkutuyor" dedi.

"UKRAYNA ORTADAN KALKARSA RUSYA, BERLİN DUVARINA KADAR DEVAM EDECEK"

Zelenskiy, "Bize silahınızı bırakın diyorlar. Eğer biz ortadan kalkarsak Letonya, Litvanya, Estonya, Moldova, Gürcistan ve Polonya bizim ardımızdan gelecek. Berlin duvarına kadar bu devam edecek. Yaptırımlar ciddi bu da iyi bir başlangıç diye düşünüyorum. Bizim için en önemlisi Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bir bölge ilan edilsin" dedi. Ukrayna hava sahasının tamamen kapatılmasını istediğini yineleyen Zelenskiy, "Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor. Eğer hava sahasını şimdi kapatamıyorsanız o zaman bir tarih verin. Sizin hava sahasını kapatmanız için kaç insanın patlaması, kaç kol, bacak ve kafanın uçması lazım" dedi.

"SAVAŞ UÇAĞINA İHTİYACIMIZ VAR"

Ukrayna'nın Rusya karşısında savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu aktaran Zelenskiy, "Uçaklara ihtiyacımız var. Çok fazla insanımızı kaybediyoruz" dedi.

"MASAYA OTURUN MÜZAKERE EDELİM, AMA OTUZ METRE UZAKTA OTURMAYIN"

Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmadığını aktaran Zelenskiy, "NATO taahhüdü söz konusu da değil, nükleer silahımız da yok. Topraklarımızı bırakın. Masaya oturun müzakere edelim. Ama otuz metre uzakta oturmayın masada (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron ile olduğu gibi. Ben sizin komşunuzum. Ben normal bir insanım otur benimle ve konuş. Biz terörist değiliz başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz" dedi. Zelesnkiy, "Putin ile konuşmak zorundayım. Dünya konuşmak zorunda başka yolu yok. Son derece açık sözlü ve dürüstüm. İki erkek gibi karşı karşıya gelip konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı. Zelesnkiy, "Ben Başkan olmadan önce Ukrayna ve dünya genelinde popüler bir insandım. Dünyanın her yerinden yardım alıyoruz. Birçok ülke silah dışında insani yardım da gönderiyor" dedi

"(TÜRKİYE) UKRAYNA'YA GÜVENLİK GARANTİSİ VEREBİLECEK ÜLKELERDEN BİR TANESİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ifade eden Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştük. Çok ciddi, çok sıcak bir ilişkimiz var. Erdoğan, sadece drone'larla yardımcı olmuyor biz drone'ları satın aldık. Başka yardımları da var Sayın Erdoğan'ın. Ukrayna'ya yardım ettiği birçok konu var. Siyasi düzeyde birçok girişimi var. Erdoğan güçlü bir lider, çok yardımcı oluyor. Onunla ilgili herhangi bir meselemiz yok. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi" dedi.

(Bekir Keskin/ İHA)