Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!"Zelenskiy: "Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!"Zelenskiy: "Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı"

05.03.2022 00:16

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!"

Zelenskiy: " Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması konusundaki tutumuna tepki göstererek, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bir diğer konuşmasında ise halen Ukrayna'da olduğunu belirterek, "Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NATO'ya yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Ukrayna halkının Rus birliklerine karşı direnişine övgülerde bulunan Zelenskiy, NATO tarafından yapılan açıklamada Ukrayna hava sahasının kapatmayacağına dair karara tepki gösterdi. Zelenskiy, "NATO istihbaratı düşmanın planlarını çok iyi biliyor. Ayrıca Rusya'nın taarruza devam etmek istediğini de doğruladılar. Bu nasıl mümkün olabilir? 9 gündür şiddetli bir savaş görüyoruz, kentlerimiz yok ediliyor, insanlarımız, çocuklarımız, mahallelerimiz, kiliselerimiz, okullarımız bombalanıyor. Normal bir yaşamı, insan yaşamını sağlayan her şeyi yok ediyorlar ve bunu sürdürüyorlar. Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki sivil can kayıplarından bu günden itibaren NATO'nun da sorumlu olduğuna dikkat çeken Başkan Zelenskiy, "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek! Zayıflık yüzünden, ayrımcılık yüzünden. İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel yakıtı tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kaydetti. Zelenskiy yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının ardından ofisinden bir görüntü daha yayınlayarak, kendisinin Kiev'i terk etmediğini belirtti. Zelenskiy, "Kiev'deyim, iş yerimde çalışıyorum. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek! Zelenskiy: Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek! Zelenskiy: Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek! Zelenskiy: Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!'Zelenskiy: 'Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!"Zelenskiy: "Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" - Son Dakika
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