Olena Zelenska, Türkiye'deki Azov Taburu Askerleriyle Görüştü - Son Dakika
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Olena Zelenska, Türkiye'deki Azov Taburu Askerleriyle Görüştü

03.10.2022 21:23
Olena Zelenska, Türkiye'deki Azov Taburu Askerleriyle Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, esir değişimi kapsamında Türkiye'de kalan Azov Taburu askerleriyle görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, esir değişimi kapsamında Türkiye'de kalan Azov Taburu askerleriyle görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Zelenska, bir dizi temas için geldiği Türkiye'de, esir değişimi kapsamında Türkiye'de kalan Azov Taburu askerleriyle görüştü. Zelenska sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'de Azov kahramanlarıyla görüştüm, gösterdikleri çaba ve direnç için minnettarlığımı belirttim. Andriy Yermak, aileleriyle görüşmelerine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha uzun bir yol var. Ukrayna, özgürlük ve herkesin evine dönmesi için savaşacak."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olena Zelenska, Türkiye'deki Azov Taburu Askerleriyle Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Olena Zelenska, Türkiye'deki Azov Taburu Askerleriyle Görüştü - Son Dakika
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