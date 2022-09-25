Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu - Son Dakika
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Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu

25.09.2022 21:08
Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.

Zelenskiy, CBS News'de Margaret Brennan'ın konuğu olarak Ukrayna- Rusya savaşındaki son gelişmeleri aktardı.

Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür eden Zelenskiy, "NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bu sistemlerin okullar, hastaneler gibi altyapıları Rus saldırılarından korumak için yeterli olmadığına işaret ederek, Ukraynalıları evlerine döndürmek için gerekli güvenliği ve mali desteği sağlamak zorunda olduklarını vurguladı.

ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenskiy, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yapacağı referanduma da işaret ederek, "Bu referandumlar, Putin'in bu savaşı bitirmeyeceğine yönelik tehlikeli bir mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Brennan'ın "Putin iktidarda kaldığı müddetçe Avrupa'da barış olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna ise Zelenskiy, "Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu - Son Dakika
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