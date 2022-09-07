Zelenskiy, Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy, Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi

07.09.2022 23:50
Zelenskiy, Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna askerlerine teşekkür eden Zelenskiy, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberler var." ifadesini kullandı.

Harkiv'de alınan yerlere ilişkin bilgi vermeyen Zelenskiy, "Şimdi Ukrayna bayrağının geri döndüğü bu veya diğer yerleşim yerlerini adlandırmanın zamanı değil." dedi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Ukrayna güçlerinin Harkiv'de Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiği ileri sürüldü.

Haberde, Harkiv bölgesinde bulunan Nova Husarivka köyünde kaydedildiği söylenen ve Ukrayna güçlerinin eski Sovyetleri Birliği'ne ait bayrağı indirdiği anların yer aldığı görüntüler de paylaşıldı.

Ukrayna güçlerinin Harkiv'in güneydoğusunda bulunan Volokhov Yar köyüne de girdiği iddia edildi.

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Rus güçleri, Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu Rus güçleri, Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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