Zelenskiy, 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy, 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi

04.09.2022 23:36
Zelenskiy, 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ikisi ülkenin güneyinde, biri de doğusunda olmak üzere 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ikisi ülkenin güneyinde, biri de doğusunda olmak üzere 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı görüntülü paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım meselesine değinen Zelenskiy, "Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı ve halkımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna ordusu, istihbarat servisimiz, özel servislerimiz bunun için gerekli adımları atıyor. Bu adımları duyabilirsiniz. İşgalciler şimdiden Kırım'dan kaçmaya başladılar. Bu onlar için doğru seçim." dedi.

Zelenskiy, ikisi Ukrayna'nın güneyinde, biri doğusunda olmak üzere 3 yerleşim bölgesinin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, Ukrayna güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, geri alınan yerleşim birimlerinin neresi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, yerel basında yer alan bilgilere göre, Herson'daki Visokopilya köyü ile Donetsk'e bağlı Ozerne köyü Ukrayna güçleri tarafından geri alındı.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.

YORUMLAR
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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna (3) Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna (3) Harkiv'de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor Harkiv'de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi - Son Dakika

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