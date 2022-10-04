Olena Zelenska, esaretten kurtarılan "Azov" komutanlarını Türkiye'de ziyaret etti - Son Dakika
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Olena Zelenska, esaretten kurtarılan "Azov" komutanlarını Türkiye'de ziyaret etti

04.10.2022 12:16

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda eylülde Rusya ve Ukrayna arasında yapılan savaş esiri takası sonucu Türkiye'ye getirilen "Azov" komutanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda eylülde Rusya ve Ukrayna arasında yapılan savaş esiri takası sonucu Türkiye'ye getirilen "Azov" komutanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

Olena Zelenska, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Azovtsal Fabrikası'nda savaşan komutanlar ve aileleriyle görüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de 'Azov' kahramanlarıyla bir araya geldik. Çaba ve dayanıklılık için şükranlarımızı dile getirdik. Andriy Yermak, aileleri ile (askerlerin) bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha geçilecek uzun bir yol var. Ukrayna, özgürlüğü ve herkesin evine dönmesi için mücadele edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde esaretten kurtarılan askerler tamamen güvende

Öte yandan görüntülü mesaj paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya ile yaptıkları esir takası sonucu Türkiye'ye getirilen Ukraynalı askerlerinin güvende olduklarını belirtti.

Zelenskiy, Azovstal'da savaşan "Azov" komutanlarının, İstanbul'da aileleriyle buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Ukraynalı askerlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle güvende olduklarına dikkati çeken Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvencesiyle tamamen güvendeler. Uygun koşullar sağlandı (askerlere) ve şimdi akrabalarını görebiliyorlar. Aylarca birbirlerini göremediler ve şimdi tekrar aileleriyle olmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olena Zelenska, esaretten kurtarılan 'Azov' komutanlarını Türkiye'de ziyaret etti - Son Dakika

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