Ukrayna'nın yeni başsavcısı Milletvekili Andrey Kostin oldu - Son Dakika
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Ukrayna'nın yeni başsavcısı Milletvekili Andrey Kostin oldu

27.07.2022 15:36
Ukrayna'nın yeni başsavcısı Milletvekili Andrey Kostin oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in parlamentoya önerdiği Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Andrey Kostin'in Başsavcı adaylığı onaylandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in parlamentoya önerdiği Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Andrey Kostin'in Başsavcı adaylığı onaylandı.

Ukrayna Başsavcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, parlamentoda (Verkhovna Rada) Zelenskiy'in teklif ettiği Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Kostin'in Başsavcı olarak atanması için oylama yapıldı.

Kostin'in adaylığı, 299 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

Zelenskiy, 17 Temmuz'da ülkenin Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ile Başsavcısı İrina Venediktova'yı görevden almıştı.

İşgal altındaki topraklarda kalan 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanının Ruslarla iş birliği yaptığını, bu durumun yöneticilerle ilgili ciddi sorunlar uyandırdığını kaydeden Zelenskiy, SBU Başkanlığına vekaleten Tuğgeneral Vasil Malyuk'un atanmasına karar vermişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın yeni başsavcısı Milletvekili Andrey Kostin oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın yeni başsavcısı Milletvekili Andrey Kostin oldu - Son Dakika
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