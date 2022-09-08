Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

08.09.2022 19:54
Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e "sürpriz" bir ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e "sürpriz" bir ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Blinken'ın Kiev ziyaretinin ABD'nin Ukrayna'ya desteğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı ekonomik ve savunma yardımlarına minnettar olduklarını dile getiren Zelenskiy, "Bunlar ABD'nin bizimle birlikte olduğunun çok önemli işaretleri. Bu, bizim için topraklarımıza geri dönebileceğimizin bir garantisidir. Ukrayna için yaptığınız her şey ve bugün bizimle birlikte durduğunuz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın "Ukrayna'ya yönelik işgalinin" 7 ayında olduğunu, savaşın bilançosunun artmaya devam ettiğini, binlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını, 13 milyon Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığını, tarihi şehirlerin harabeye döndüğünü belirtti.

Ukrayna güçlerinin ülkelerinin özgürlüğü için savaşmaya devam ettiğini aktaran Blinken, ABD'nin Kiev'i desteklemeye devam edeceğine vurgu yaptı.

Blinken, "Başkan (Joe Biden), gerektiği sürece Ukrayna halkını destekleyeceğimiz konusunda net. Bu mesajı Zelenskiy ve ekibine bugün, egemen ve bağımsız olarak kalan ve kalmaya devam edecek olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yineledim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'i ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı 675 milyon dolarlık yeni askeri yardım hakkında da bilgilendirdiğini ifade eden Blinken, "Ayrıca, Ukrayna ve NATO müttefiklerimizin birçoğunun yanı sıra potansiyel olarak gelecekte 'Rus saldırganlığı' riski altında olan diğer bölgesel güvenlik ortaklarımız dahil Ukrayna'nın18 komşusunun güvenliğini desteklemek için Dış Askeri Finansman kapsamında uzun vadeli yatırımlara 2,2 milyar dolar daha ayırma niyetimizi de bugün Kongre'ye bildiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, ziyareti kapsamında Rus güçlerinin saldırılarında yaralanan çocukların tedavi gördüğü Kiev'deki bir hastaneyi ziyaret etti, "Patron" ismi verilen ve savaşın sembollerinden olan mayın arama köpeğiyle de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca savaşın ilk haftalarında şiddetli çatışmalara sahne olan Kiev yakınlarındaki İrpin şehrini de ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Volodimir Zelenskiy, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:38 Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na binlerce personel alımı yapılacak
19:17 İç çamaşırı, ekmek ve tampon! Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
19:05 Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:17 Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 20:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement