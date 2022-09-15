Kiev'de trafik kazası geçiren Zelenski yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'de Zelenskiy'nin konvoyu ile bir aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

ŞOFÖRÜ DE HAFİF YARALANDI

Kazaya karışan aracın sürücüsünün yaralandığını ifade eden Nikiforov, Zelenski'nin konvoyuna eşlik eden sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücünün hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Nikiforov, Zelenski'nin kazada ağır yara almadığını kaydederek, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

EN SON İZYUM'A SÜRPİZ BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan Zelenski, dün Rusya'nın kontrolünden yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'u ziyaret ederek Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.

ZELENSKİ: YUKARIYA BAKTIĞIMIZDA TEK BİR ŞEY ARIYORUZ

Tören, şehrin merkez meydanında yapıldı ve alanda Ukrayna ulusal marşı çalındı. Tören sonrasında kısa açıklama yapan Zelenski, "Daha önce, yukarıya baktığımızda hep mavi gökyüzünü aradık. Bugün, yukarıya baktığımızda tek bir şey arıyoruz. Ukrayna bayrağı" dedi.