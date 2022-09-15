Kiev'de trafik kazası geçiren Zelenski yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'de Zelenskiy'nin konvoyu ile bir aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini belirtti.
Kazaya karışan aracın sürücüsünün yaralandığını ifade eden Nikiforov, Zelenski'nin konvoyuna eşlik eden sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücünün hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.
Nikiforov, Zelenski'nin kazada ağır yara almadığını kaydederek, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.
Öte yandan Zelenski, dün Rusya'nın kontrolünden yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'u ziyaret ederek Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.
Tören, şehrin merkez meydanında yapıldı ve alanda Ukrayna ulusal marşı çalındı. Tören sonrasında kısa açıklama yapan Zelenski, "Daha önce, yukarıya baktığımızda hep mavi gökyüzünü aradık. Bugün, yukarıya baktığımızda tek bir şey arıyoruz. Ukrayna bayrağı" dedi.
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