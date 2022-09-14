Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da

14.09.2022 14:24

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna güçleri tarafından geri alınan Harkiv bölgesindeki İzyum şehrini ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçen İzyum'a sürpriz ziyarete bulundu. Zelenski, bugün Rusya'nın kontrolünden yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'u ziyaret ederek Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı. Tören, şehrin merkez meydanında yapıldı ve tören sırasında Ukrayna ulusal marşı çalındı.

"GÖKYÜZÜNDE UKRAYNA BAYRAĞINI ARIYORUZ"

Tören sonrasında kısa açıklama yapan Zelenski, "Daha önce, yukarıya baktığımızda hep mavi gökyüzünü aradık. Bugün, yukarıya baktığımızda tek bir şey arıyoruz - Ukrayna bayrağı" dedi. Zelenski İzyum Belediye Başkanı Valery Marchenko ile yerleşimdeki durumla ilgili kısa bir görüşme yaptı.

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Zelenski, Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'u ziyaret etti Zelenski, Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'u ziyaret etti Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehrini ziyaret etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da - Son Dakika
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