Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını açıkladı

19.09.2022 11:50

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece yapılan saldırıda füzenin Mikolayiv bölgesindeki santralin 300 metre yakınına düştüğünü belirtti.

Santralde bazı binaların camlarının kırıldığı ve kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve geç olmadan durdurulması gerektiğini kaydetti.

Rus ordusunun asker kaybının 55 bine yaklaştığı iddia edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta asker kaybının 55 bine yaklaştığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 170 askerini kaybettiği iddia edildi.

Açıklamada, 24 Şubat-19 Eylül döneminde, Ukrayna'da 54 bin 650 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu dönemde Ruslara ait 251 uçak, 217 helikopter, 2 bin 212 tank, 4 bin 720 zırhlı araç, 1313 top, 312 roketatar ve 168 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 3 bin 581 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 920 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 238 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.?

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
13:11 Mardin'de vahşet: Katil koca, eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek katletti
12:48 Tutuklu Selahattin Demirtaş, Elazığ'daki afişlere tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement