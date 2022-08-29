Zelenskiy: "Enerji piyasasında yapay fiyatlama var" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Enerji piyasasında yapay fiyatlama var"

29.08.2022 16:06
Zelenskiy: "Enerji piyasasında yapay fiyatlama var"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ekonomik bir "terör" estirdiğini belirterek, "Gazprom gibi şirketler fiyat krizi yaratıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ekonomik bir "terör" estirdiğini belirterek, "Gazprom gibi şirketler fiyat krizi yaratıyor. Enerji piyasasında yapay bir fiyatlama var. Avrupa'yı korkutmak istiyorlar." dedi.

Zelenskiy, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılarak piyasalarda yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğinin yanı sıra Avrupa'nın bağımsızlığına karşı bir savaş başlattığını vurgulayan Zelenskiy, "Enerji fiyatları çok yükseldi. Kış geldiğinde daha fazla artabilir. Ortada bir de nükleer tehlike var. Çernobil felaketini hatırlamalı ve dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın ekonomik bir "terör" estirdiğini belirterek, "Gazprom gibi şirketler fiyat krizi yaratıyor. Enerji piyasasında yapay bir fiyatlama var. Avrupa'yı korkutmak istiyorlar. Rusya sınırda göndermediği, Avrupa'ya iletmediği gazı her gün yakıyor. İnsanlarımızı yaktıkları gibi yakıyorlar. Milyonlarca avro her gün yanıyor. İyice hesaplanmış bir durumla karşı karşıyayız. Önce problem yaratıyorlar, sonra çözüm sunmaya çalışıyorlar. " görüşünü paylaştı.

Rusya'nın nükleer enerji konusunda yeni tehlikeler yarattığına dikkati çeken Zelenskiy, "Rosatom'a bir yaptırım uygulanmalı. Ortada bir nükleer şantaj söz konusu. Ayrıca, Avrupa ülkelerine bir Rus vatandaşının vize alması, tatile gitmesi ve alışveriş yapması normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin Rusya piyasasından çıkıp çıkmama konusunda çekince duyması normal değil." ifadesini kullandı.

"Petrol değil enerji çağındayız"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ise enerji dönüşümünde ve enerji piyasasında güvenin çok önemli olduğunu ve bu sene konferansın temasının "güven" olarak belirlendiğini belirtti.

Enerji piyasalarının çok büyük stres altında olduğunun altını çizen Store, "Avrupa'nın parçalanmasını bekliyorlar. Hata yapmamalıyız. Hükümetimiz, izolasyon değil, iş birliğinin çözüm olduğunun farkında. Politikamızı da buna göre belirliyoruz." açıklamasında bulundu.

Store, Norveç'in Avrupa için güvenilir bir enerji ortağı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şirketlerimiz maksimum kapasitede üretim yapıyor. Enerji geçişinde önemli bir rol oynamayı amaçlıyoruz. Karbon salımı konusunda çalışmalarımızı artıracağız. Hidrojenden yararlanma konusunda tamamen kararlıyız. Norveç, açık deniz rüzgarından yenilenebilir enerji üretmeyi taahhüt ediyor. Petrol çağında değiliz, enerji çağındayız. Şimdi güneş, rüzgar ve hidrojene gidiyoruz."

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk da elektrikli araçlarda yaşanan gelişmelerin ve bu araçlara verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Musk, petrol ve gaz çıkarmanın, medeniyetin sürmesi için devam etmesi ve aynı zamanda sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
SLAVYANSK - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna SLAVYANSK - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna Rus güçlerinden Harkiv şehir merkezine roketli saldırı Rus güçlerinden Harkiv şehir merkezine roketli saldırı
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Gazprom, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Enerji piyasasında yapay fiyatlama var' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
14:50 Adana Demirspor'da beklenen son: Balotelli şehirden ayrıldı, yeni takımına imza atmaya gidiyor
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:34:00. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Enerji piyasasında yapay fiyatlama var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement