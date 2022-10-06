Zelenskiy: Herson bölgesinde sadece bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: Herson bölgesinde sadece bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı

06.10.2022 00:14
Zelenskiy: Herson bölgesinde sadece bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun sadece bugün içinde Herson bölgesindeki 3 yerleşim yeri tekrar kontrol altına aldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun sadece bugün içinde Herson bölgesindeki 3 yerleşim yeri tekrar kontrol altına aldığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesinde devam eden savaş ve Ukrayna'nın genel gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ordusunun, Rus güçlerin daha önce ele geçirdiği yerleşim yerlerinde tekrar kontrolün sağlaması için mücadele sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, Herson bölgesinde 3 yerleşimi daha kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, "Sadece bugün içinde Herson bölgesinde Novovoskresenske, Novogrigorivka ve Petropavlivka gibi yerleşimler, sözde referandumdan kurtarıldı ve istikrara kavuştu. Mücadele devam ediyor." dedi.

OECD'ye başvuru yapıldı

Ukrayna olarak 38 devletin yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üyelik için başvurduklarını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bunlar demokrasilerdir, bunlar piyasa ekonomileridir, dünyanın ekonomik potansiyelinin büyük kısmı burada. Avusturya'dan Japonya'ya, ABD'den Güney Kore'ye, Kanada'dan Türkiye'ye kadar. Ukrayna da bu format bünyesinde aralarında olacak."

Zelenskiy, İspanya ve Portekiz ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verdiklerini de aktardı.

"Zor bir kış olacak"

Bugün hükümet yetkilileri ile yaklaşan kış mevsimine hazırlıkları ele aldığını aktaran Zelenskiy, "Açık söylüyorum; kış zor olacak ama onu geçmek için gaz, kömür ve gereken her şeyi biriktiriyoruz. Hazırlamak için çalışıyoruz." dedi.

Luhansk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergei Gaidai, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımında, bugün öğlen saatlerinde Donbas'ta Luhansk bölgesindeki yerleşim yerlerinde yeniden kontrolün sağlanması için harekete geçildiğini bildirdi.

6 küçük yerleşimin tekrar Ukrayna ordusunun kontrolü altına alındığını belirten Gaidai, "Sabaha kadar daha fazla olabilir." dedi.

YORUMLAR
500
Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir köyde daha yeniden kontrolü sağladı Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir köyde daha yeniden kontrolü sağladı AB'den Rusya'ya ilhak yaptırımı AB'den Rusya'ya ilhak yaptırımı
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Telegram, Ukrayna, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Herson bölgesinde sadece bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı
00:32 Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi
00:28 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:26 İçişleri Bakanı Soylu, eski yardımcısı Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesi hakkında yorum yaptı
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 04:19:49. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Herson bölgesinde sadece bugün 3 yerleşim yeri kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement