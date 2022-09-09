Zelenskiy, Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşimin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi

Zelenskiy, Harkiv bölgesindeki köylerin bir kısmında, bölgeyi kontrol etmek ve güvence altına almak için önlemlerin devam ettiğini, yavaş yavaş yeni yerleşim yerlerinin kontrolünü sağladıklarını dile getirdi.

Ukrayna ordusunun, istihbaratının ve güvenlik servisinin çeşitli operasyonel yönlerde aktif eylemlere başarıyla devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Silahlı Kuvvetler, Harkiv bölgesindeki 30'dan fazla yerleşimi kurtardı ve kontrol altına aldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

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