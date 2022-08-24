Zelenskiy, ülkesinin yabancı toplumun desteğini kaybetmeye hakkı olmadığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin yabancı devletlerin toplumunun desteğini kaybetmeye, dolayısıyla inisiyatifi Rusya'ya bırakmaya hakkı olmadığını belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, başkent Kiev'i ziyaret eden İngiltere Başkanı Boris Johnson ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başında ülkesindeki gücün dünyaya birlik olmanın nasıl bir şey olduğunu gösterdiğine inandığını söyleyen Zelenskiy, savaş döneminde ülkesinin birleştiğini ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşta ivme kazanmasını engellemenin hem Ukrayna hem de Batı için önemli olduğunu dile getirerek, "Rahatlayamayız, çatışmayı donduramayız, bir, iki veya üç yıl bekleyemeyiz." dedi.

Savaş döneminde yabancı devletlerin toplumlarının desteğini kaybetmemenin Ukrayna için önemine vurgu yapan Zelenskiy, "Hiçbir durumda inisiyatifi Rusya'ya bırakmamalıyız; ne enerji riskleri yoluyla, ne de ısınma mevsimi, nükleer şantaj, Karadeniz'i bloke etme ve diğerleri. Ukrayna'nın inisiyatifi kaybetme veya Avrupa'nın inisiyatifi kaybetmesine izin verme hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla tüm dünyanın inisiyatifi Rusya'dan aldığını dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'nın zaferinin birleştirici olacağını ve inisiyatifi kaybetmeyi engelleyeceğini vurguladı.

Zelenskiy, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı İngiltere Başbakanı Johson'a da teşekkür etti.