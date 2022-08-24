Zelenskiy, ülkesinin yabancı toplumun desteğini kaybetmeye hakkı olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy, ülkesinin yabancı toplumun desteğini kaybetmeye hakkı olmadığını söyledi

24.08.2022 20:34
Zelenskiy, ülkesinin yabancı toplumun desteğini kaybetmeye hakkı olmadığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin yabancı devletlerin toplumunun desteğini kaybetmeye, dolayısıyla inisiyatifi Rusya'ya bırakmaya hakkı olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin yabancı devletlerin toplumunun desteğini kaybetmeye, dolayısıyla inisiyatifi Rusya'ya bırakmaya hakkı olmadığını belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, başkent Kiev'i ziyaret eden İngiltere Başkanı Boris Johnson ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başında ülkesindeki gücün dünyaya birlik olmanın nasıl bir şey olduğunu gösterdiğine inandığını söyleyen Zelenskiy, savaş döneminde ülkesinin birleştiğini ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşta ivme kazanmasını engellemenin hem Ukrayna hem de Batı için önemli olduğunu dile getirerek, "Rahatlayamayız, çatışmayı donduramayız, bir, iki veya üç yıl bekleyemeyiz." dedi.

Savaş döneminde yabancı devletlerin toplumlarının desteğini kaybetmemenin Ukrayna için önemine vurgu yapan Zelenskiy, "Hiçbir durumda inisiyatifi Rusya'ya bırakmamalıyız; ne enerji riskleri yoluyla, ne de ısınma mevsimi, nükleer şantaj, Karadeniz'i bloke etme ve diğerleri. Ukrayna'nın inisiyatifi kaybetme veya Avrupa'nın inisiyatifi kaybetmesine izin verme hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla tüm dünyanın inisiyatifi Rusya'dan aldığını dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'nın zaferinin birleştirici olacağını ve inisiyatifi kaybetmeyi engelleyeceğini vurguladı.

Zelenskiy, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı İngiltere Başbakanı Johson'a da teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil İngiltere: Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi İngiltere: Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, ülkesinin yabancı toplumun desteğini kaybetmeye hakkı olmadığını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:30 Marmara ve Ege'de 8 ilde sağanak, 4 ilde ise yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:38:04. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy, ülkesinin yabancı toplumun desteğini kaybetmeye hakkı olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement