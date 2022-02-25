Ukrayna Devlet Başkanı yaptırımların ve savunma desteğinin artırılmasını istedi - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı yaptırımların ve savunma desteğinin artırılmasını istedi

25.02.2022 13:09
Ukrayna Devlet Başkanı yaptırımların ve savunma desteğinin artırılmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasını istedi.

Zelenskiy, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile saldırıya karşı koymalarını görüştüğünü belirtti.

Mevkidaşını, savunmaları ve başkent Kiev'e yönelik bombardıman hakkında bilgilendirdiğini aktaran Zelenskiy, Finlandiya'ya 50 milyon dolarlık yardım için müteşekkir olduklarını, bunun savaş karşıtı koalisyona etkili bir katkı olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Yaptırımları ve Ukrayna'ya savunma desteğini artırmalıyız." ifadesini kullandı.

Ayrıca AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğü bilgisini de paylaşan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Kendisine, 'Tüm yaptırım olasılıklarına henüz başvurulmadı. Rusya'ya yönelik baskı artırılmalı.' dedim."

Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı'na ek mali yardıma yönelik kararı için teşekkür ettiğini belirtti.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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