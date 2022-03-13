Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 18 günde 13 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 18 günde 13 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı

13.03.2022 16:21

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna'nın aslında 8 yıldır topraklarını korumak için savaştığını ancak şimdi geniş kapsamlı savaşın içinde bulunduklarını kaydederek, " Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik geniş kapsamlı saldırısının 18. günündeyiz. 18 gün içinde öldürülen 13 bin işgalci var." dedi.

Rus ordusunun bu kadar kaybının, Çeçenistan ile Afganistan'daki savaşlarda dahi olmadığını belirten Zelenskiy, Rus Silahlı Kuvvetlerine ait 74 uçak, 86 helikopter ve 1000'den fazla zırhlı aracın imha edildiğini hatırlatarak, "Ukrayna pes etmez, halk pes etmiyor. Ukrayna, kahramanca savaşıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, şimdi Ukrayna'nın Mariupol kentinin en zor durumda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"125 bin kişiyi tahliye ettik. Bugün en önemlisi Mariupol'dür. Düşmanın bu şehirden çıkarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Mariupol'a şimdiden 100 ton insani yardım gönderdik ve vatandaşlarımızın bunu alması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 18 günde 13 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 18 günde 13 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 18 günde 13 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı

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Vladimir Zelenskiy, Saldırı, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 18 günde 13 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika


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