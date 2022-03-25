Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 2 binden fazla çocuğun kaçırıldığını açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 2 binden fazla çocuğun kaçırıldığını açıkladı

25.03.2022 04:44

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını bildirdi.

Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını belirtti.

Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 2 binden fazla çocuğun kaçırıldığını açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 2 binden fazla çocuğun kaçırıldığını açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 2 binden fazla çocuğun kaçırıldığını açıkladı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 2 binden fazla çocuğun kaçırıldığını açıkladı - Son Dakika


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