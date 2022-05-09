Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı değerlendirdi Açıklaması

09.05.2022 12:51
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı değerlendirdi Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin kutlandığı 9 Mayıs ile ilgili, "Bugün Nazizm'e karşı Zafer Bayramı'nı kutluyoruz ve kimsenin zaferimizi ilhak etmesine izin vermeyeceğiz.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin kutlandığı 9 Mayıs ile ilgili, "Bugün Nazizm'e karşı Zafer Bayramı'nı kutluyoruz ve kimsenin zaferimizi ilhak etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Zelenskiy, 9 Mayıs dolayısıyla yayınladığı video mesajında, "Hitler karşıtı koalisyonun bir parçası olarak Nazizm'i yenen atalarımızla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın, 9 Mayıs'ı ve Nazizm'e karşı kazanılan zaferi kutlamayı reddedeceğini hayal ettiğini, oysa 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca Ukraynalının Nazizm'e karşı savaştığını, Nazileri Luhansk ve Donetsk'ten, Yalta, Simferopol, Kerç ve tüm Kırım'dan kovduğunu, Herson, Melitopol, Berdyansk ve Mariupol'u işgalcilerden kurtardığını belirten Zelenskiy, "(Atalarımız) Nazileri, Ukrayna'nın dört bir yanından kovdular ama bu şehirler bize ilham veriyor, işgalcileri kesinlikle kendi topraklarımızdan süreceğimize dair bize inanç veriyor." diye konuştu.

Zelenskiy, "Bu iki ordunun savaşı değil, bu iki dünya görüşünün savaşıdır. Biz kendi yolumuza giden özgür insanlarız. Kimseye toprağımızdan bir parça vermeyiz. Bugün Nazizm'e karşı Zafer Bayramı'nı kutluyoruz ve kimsenin zaferimizi ilhak etmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok yakında Ukrayna'nın iki Zafer Bayramı olacak"

Zelenskiy, atalarının zaferi boşa gitmesin diye her zaman kendileri, özgürlükleri ve bağımsızlıkları için savaştıklarını vurgulayarak "Atalarımız bizim özgürlüğümüz için savaştılar ve kazandılar. Biz de özgürlüğümüz ve çocuklarımızın özgürlüğü için savaşıyoruz ve bu nedenle kazanacağız." dedi.

Atalarının 2. Dünya Savaşı'nda yaptıklarını asla unutmayacaklarını kaydeden Zelenskiy, "'Tekrar edebiliriz.' demiyoruz, çünkü Hitler rejiminin korkunç suçlarını zaten tekrarlayan, Nazi felsefesini miras alan, yaptıkları her şeyi kopyalayan 2 bin 194 günlük savaşın tekrarlanmasını ancak bir deli isteyebilir." dedi.

Zelenskiy, çok yakında Ukrayna'nın iki Zafer Günü'nün olacağını söyleyerek "O zaman kazandık ve şimdi de kazanacağız. ve Hreşçatik (meydanı) zafer geçit törenini görecek. Ukrayna'nın zaferini." diye konuştu.

YORUMLAR
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Putin'den sonra Zelenski'den de 9 Mayıs açıklaması: Nazizmi yenen atalarımızla gurur duyuyoruz, özgür ruhumuzu bağlayabilecek hiçbir pranga yok Putin'den sonra Zelenski'den de 9 Mayıs açıklaması: Nazizmi yenen atalarımızla gurur duyuyoruz, özgür ruhumuzu bağlayabilecek hiçbir pranga yok Ukrayna'da 9 Mayıs alarmı: Ruslar Zafer Bayramı'nda saldıracak korkusuyla, Ukrayna'da hava savunma sistemi aktifleştirildi Ukrayna'da 9 Mayıs alarmı: Ruslar Zafer Bayramı'nda saldıracak korkusuyla, Ukrayna'da hava savunma sistemi aktifleştirildi

30 Ağustos, Ukrayna, Nazizm, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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