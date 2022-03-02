Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Başkanı Michel ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Başkanı Michel ile telefonda görüştü

02.03.2022 18:49
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği için resmen başvuruda bulunmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Zelesnkiy görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenilir dostum Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile sürekli iletişim halindeyim. Savaş alanındaki mevcut durumu ve diplomatik çabaları görüştük. Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin olumlu sinyalleri bekliyoruz" dedi.

(İHA)

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Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Charles Michel, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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