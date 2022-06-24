Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AB Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AB Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı

24.06.2022 08:18

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısına video konferans yoluyla katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısına video konferans yoluyla katıldı. Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen tüm liderlere teşekkür etti.

Söz konusu kararın, bugün Rusya'ya karşı kendini savunan Ukrayna'ya destek vermek anlamına geldiğini söyleyen Zelenskiy, "Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya 'aday ülke' statüsü vermesini 'büyük zafer' olarak yorumladı: 30 yıldır bu anı bekledik Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya 'aday ülke' statüsü vermesini 'büyük zafer' olarak yorumladı: 30 yıldır bu anı bekledik AB liderleri Brüksel'deki zirvede Ukrayna'yı adaylık için destekleyecek AB liderleri Brüksel'deki zirvede Ukrayna'yı adaylık için destekleyecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AB Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı - Son Dakika

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