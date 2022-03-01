Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP oturumuna bağlandı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP oturumuna bağlandı

01.03.2022 16:35

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunun (AP) Ukrayna'ya destek için düzenlediği olağanüstü oturumda video bağlantısıyla konuşma yaparak Avrupa ülkelerinden destek istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunun (AP) Ukrayna'ya destek için düzenlediği olağanüstü oturumda video bağlantısıyla konuşma yaparak Avrupa ülkelerinden destek istedi.

AP, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Brüksel'de olağanüstü oturum düzenledi.

Oturuma Zelenskiy de video bağlantısıyla katılarak konuşma yaptı. Zelenskiy'in konuşma yapacağı, oturumdan kısa süre önce duyuruldu.

Zelenskiy, sık sık ayakta alkışlanan konuşmasında, Rusya'ya karşı özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

"Hepinizle ve tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle bugün birliktelik sağladığımız için çok mutluyum" diyen Zelenskiy, ülkesinin günlerdir Rusya'nın işgali altında olduğunu belirtti.

Rusya'nın işgaline direndiklerini ve özgürlüklerini korumaya çalışacaklarını dile getiren Zelenskiy, galip geleceklerine inandığını vurguladı.

Zelenskiy, yoğun saldırı altında olduklarını, Harkiv'in bugün iki füze saldırısına uğradığını kaydetti. Harkiv'deki Özgürlük Meydanı'nın Avrupa'nın en büyük meydanı olduğunu ve bugün özgürlüklerin saldırıya uğradığını ifade eden Zelenskiy, "Kimse özgürlüklerimize müdahale edemeyecek. Kimse bizi ezemeyecek. Biz güçlüyüz." dedi.

Dün 16 çocuğun saldırıda hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, Rus yetkililerin askeri hedefleri vurdukları sözlerine karşılık "Biz çocuklarımızı canlı görmek istiyoruz. Hangi çocuk askeri bir tesiste çalışabilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Avrupa'nın eşit üyesi olmak istiyoruz. Bugün böyle olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum. AB bizimle çok daha güçlü olacaktır. Siz olmadan Ukrayna yalnız kalacaktır. Gücümüzü kanıtladık. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın. Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın." diye konuştu.

Ukrayna'nın AB üyeliğine AP'den destek

AP Başkanı Roberta Metsola, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, parlamento adına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını en kuvvetli şekilde kınadığını bildirdi.

Avrupa'nın varoluşsal tehdit altında olduğunu belirten Metsola, Uluslararası Ceza Mahkemesinin savaş suçları soruşturmasını desteklediklerini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko'yu sorumlu tuttuklarını söyledi.

Metsola, Ukrayna'nın AB perspektifini desteklediklerini, AB üyelik başvurusu için çalışacaklarını bildirdi.

AP Genel Kurulunda Ukrayna bayrakları

AP Genel Kurul salonunda milletvekillerinin oturduğu sıralara Ukrayna bayrakları asıldı. Milletvekillerinin bazıları Ukrayna bayrağını simgeleyen mavi ve sarı renkli kıyafetler giydi ve "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı milletvekilleri de Ukrayna bayrağının basılı olduğu tişörtlerle oturuma katıldı.

Oturuma, Ukrayna'nın AB Büyükelçisi ve bazı Ukraynalılar da katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP oturumuna bağlandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP oturumuna bağlandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP oturumuna bağlandı

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Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP oturumuna bağlandı - Son Dakika


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