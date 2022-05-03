Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arnavutluk Meclisine hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arnavutluk Meclisine hitap etti Açıklaması

03.05.2022 17:20

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Arnavutluk Meclisi genel kurulunda yapılan özel oturumda, video konferans yoluyla milletvekillerine hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Arnavutluk Meclisi genel kurulunda yapılan özel oturumda, video konferans yoluyla milletvekillerine hitap etti.

Konuşmasında Ramazan Bayramı dolayısıyla tebriklerini ileten Zelenskiy, 24 Şubat'tan bu yana tüm Ukrayna toplumunun tek bir sakin ve huzurlu gün yaşamadığını dile getirdi.

Rusya'nın her günü ölümcül bir tehlikeye çevirdiğini, Rus ordusunun köy ve şehirlerden top, uçak ve füzeleri esirgemediğini kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz şüphesiz ki özgürlük ve gerçeğin tarafındasınız. Ukrayna için somut adımlar, Rusya'ya karşı yaptırımların desteklenmesine yardım, halkımıza, özellikle çocuklarımıza gösterdiğiniz özen için teşekkürler. Bizim için zor zamanda Ukrayna halkına, Ukrayna çocuklarına karşı yaptığınız duruş, dünya çapında hümanizmin sembolüne dönüşen Arnavut Azize Teresa'yı hatırlamamı sağlıyor."

Rusya'nın savaş boyunca ibadet yerlerini yıkarak ramazan ayının kutsallığını göz ardı ettiğini söyleyen Zelenskiy, "İnanıyorum ki, tüm Avrupalılarla bu şekilde birlikte çalışarak, günlük iyi çabalarımızla Rusya'nın gerçekleştirdiği bu savaşı durdurabileceğiz. Gelecekte Avrupa'yı böyle bir tehdidin tekrarlanmasından da koruyabileceğiz." diye konuştu.

Zelenskiy, Arnavutluk'a Rus gemileri için limanlarını kapamasını ve Rus turistlerin ülkeye gelmesini kısıtlamasını çağrısında bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da oturumda yaptığı konuşmada, Arnavutluk'un gerek NATO, gerekse de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki sesiyle Ukrayna için değerli olabileceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e hitabında Rama, "Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın ilk saatinden itibaren, sadece biz değil, tüm Arnavutluk, her yerde yaşayan tüm Arnavutlar, diğer Arnavut devleti Kosova da dahil olmak üzere tüm milletimiz, kalbiyle, aklıyla ve elimizden gelen her şeyle sizin yanınızda yer aldık." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamış, Ukrayna halkıyla dayanışmasını ifade etmişti. Aynı şekilde Rusya'ya yaptırımlar uygulama konusunda Avrupa Birliği (AB) ile aynı safta yer almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arnavutluk Meclisine hitap etti Açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arnavutluk Meclisine hitap etti Açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arnavutluk Meclisine hitap etti Açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arnavutluk Meclisine hitap etti Açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arnavutluk Meclisine hitap etti Açıklaması

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arnavutluk Meclisine hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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