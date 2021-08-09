Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, askeri tatbikata katıldı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mıkolayiv'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikatına iştirak etti.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat 235. Birliğin eğitim merkezi Şirokiy Lan'da düzenlendi.
Zelenskiy, tatbikatın ardından, merkezdeki NATO standartlarında yeni inşa edilen 2 bin 500 kişilik askeri kampta incelemelerde bulundu, askerlerle öğle yemeği yedi.
Tatbikat 13 Ağustos'a kadar sürecek.
Kaynak: AA
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