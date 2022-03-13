Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupalı liderlerle telefonda görüştü - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupalı liderlerle telefonda görüştü

13.03.2022 22:17
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupalı liderlerle telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa ülkelerin liderleri ile Rusya-Ukrayna krizini telefonda değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa ülkelerin liderleri ile Rusya-Ukrayna krizini telefonda değerlendirdi.

Zelenskiy Twitter paylaşımında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Liderler ile Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın yanı sıra Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecini de ele aldıkları bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı mücadelesinden, Rusya'nın sivillere yönelik acımasız saldırılarından bahsettik." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko yaptığı açıklamada, başkent Kiev'in en iyi şekilde korunması için gereken adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, "Kiev'de halk, askeri koşullarda yaşamaya devam ediyor ve şehri savunmaya hazırlanıyor." ifadesine yer verdi.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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