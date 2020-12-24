Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan lideri Aliyev'i ülkesine davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, doğum gününü kutladığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ülkesine davet etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan liderini Kiev'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ve Ukrayna'nın Azerbaycan ile stratejik ortaklığı pekiştirmek istediğini ifade etti.

'AZERBAYCAN BÖLGESEL LİDER OLARAK KENDİNİ KANITLADI'

Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'un aktardığına göre, Azerbaycan liderine gönderdiği kutlama mesajında, İlham Aliyev'in cumhurbaşkanlığı döneminde Azerbaycan'ın bölgesel lider olarak kendini kanıtladığını belirten Zelenskiy, Ukrayna-Azerbaycan ilişkilerinin ise stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini belirtti.