Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Barış anlaşması için yol haritası hazır
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Barış anlaşması için yol haritası hazır

17 dakika önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ülkeyi ikiye bölen iç savaşa son vermek için barış anlaşması için belirlediği yol haritasının hazır olduğunu açıkladı. Zelenskiy söz konusu yol haritasını Rusya, İngiltere ve Fransa ile görüşmek istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Barış anlaşması için yol haritası hazır, System.String[]

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ülkeyi ikiye bölen iç savaşa son vermek amacıyla barış anlaşması için belirlediği yol haritasının hazır olduğunu açıkladı.


Zelenskiy, perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'nın doğusunda sağlanacak "barış anlaşmasına" ulaşmak için bir yol haritası hazırladığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:00 
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