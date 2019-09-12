Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Barış anlaşması için yol haritası hazır
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ülkeyi ikiye bölen iç savaşa son vermek için barış anlaşması için belirlediği yol haritasının hazır olduğunu açıkladı. Zelenskiy söz konusu yol haritasını Rusya, İngiltere ve Fransa ile görüşmek istiyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ülkeyi ikiye bölen iç savaşa son vermek amacıyla barış anlaşması için belirlediği yol haritasının hazır olduğunu açıkladı.
Zelenskiy, perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'nın doğusunda sağlanacak "barış anlaşmasına" ulaşmak için bir yol haritası hazırladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:00
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