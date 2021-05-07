Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Benelüks ülkeleri dışişleri bakanları ile Donbas'taki durumu görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Benelüks ülkeleri ( Belçika, Hollanda, Lüksemburg) dışişleri bakanları ile Donbas'taki durumu görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'u Kiev'deki başkanlık sarayında kabul etti.

Zelenskiy, bakanlara Donbas'ı ziyaret ettikleri için teşekkür etti.

Donbas'taki durumu yerinde görmenin önemine dikkati çeken Zelenskiy, "Lugansk'ta Şastya bölgesini ziyaret ettiğinizi biliyorum. Donbas'a yaklaşımımızı kendiniz gördünüz. Altyapıya yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bakanlara Donbas'taki son duruma ve barış yolunda Ukrayna'nın attığı adımlara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlar da Ukrayna'nın Donbas'taki ateşkese olan bağlılığını takdir ettiklerini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yaptığı askeri tahkimatın kabul edilemez olduğunu ifade eden bakanlar, bu durumun Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Ayrıca taraflar Kırım Platformu konusunu da ele aldı ve Zelenskiy, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'yı ağustosta gerçekleşecek platforma davet etti.