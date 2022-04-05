Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyine hitap edecek - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyine hitap edecek

05.04.2022 01:53
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyine hitap edecek

BİRLEŞMİŞ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap edecek.

BİRLEŞMİŞ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap edecek.

BMGK nisan ayı dönem başkanı İngiltere, daimi temsilciliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin bugün BM Güvenlik Konseyine hitap edeceğini duyurdu.

Sivil ölümlerinin gerçekleştiği Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret eden Zelenskiy'nin BMGK'nin Ukrayna oturumunda video konferans ile konuşacağı belirtilen paylaşımda "İngiltere, Konsey başkanlığı sırasında Rusya'nın savaş suçları hakkında gerçeğin duyulmasını sağlayacak. Putin'in savaşını ve gerçeği açığa çıkaracağız." ifadesine yer verildi.

Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrası, yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu söylemişti.

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Birleşmiş Milletler, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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