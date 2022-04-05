Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'yi savaşı önleyememekle suçladı Açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'yi savaşı önleyememekle suçladı Açıklaması

05.04.2022 18:47
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'yi savaşı önleyememekle suçladı Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Güvenlik Konseyi nerede?

BİRLEŞMİŞ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumunun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada." dedi.

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitabında, Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri en kötü suçların işlendiğini belirterek, Rusya'nın Buça ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısı yaptı.

Rus ordusunu, Buça'da "kadınları, çocukları ve aileleri öldürmek, cesetleri yakmak ve tecavüzle" suçlayan Zelenskiy, Rusya'nın eylemlerini DEAŞ'ın işlediği suçlara benzetti.

Zelenskiy, Buça'da neler yaşandığına dair uydu görüntüleri ve kanıtlar olduğunu belirterek, Rus ordusuna emir verenlerin ve bu suçları işleyenlerin "savaş suçundan yargılanmasını" istedi.

"BM'yi kapatmak istemiyorsanız derhal harekete geçin"

BM Güvenlik Konseyi'ni savaşı önleyememekle eleştiren Zelenskiy, "Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumunun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada." dedi.

Zelenskiy, "Size BM Sözleşmesi'nin 1. maddesini hatırlatmak istiyorum. Bu örgütün amacı ne? Barışı temin etmek ama şu an BM Sözleşmesi ihlal ediliyor... BM'yi kapatmaya hazır mısınız? Uluslararası hukukun ortadan kalktığını düşünüyor musunuz? Cevabınız hayır ise derhal harekete geçmeniz gerek. BM sisteminin derhal reforma ihtiyacı var, böylece veto hakkı ortadan kalkar ve dünyanın tüm bölgeleri konseyde adil temsil edilir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BMGK'yi savaşı önleyememekle suçladı Açıklaması - Son Dakika


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