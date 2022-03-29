Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuştu Açıklaması

29.03.2022 15:36
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuştu Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuşma yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuşma yaptı.

CPH Post sitesinin haberine göre, Zelenskiy konuşmasında, Danimarkalılara destekleri için teşekkür etti ve Ukrayna için bir mum yakmalarını istedi.

Christiansborg Sarayı'nda konuşan Zelenskiy, "Danimarkalı aileleri, Rus işgalinde kaybedilen Ukraynalıların hayatlarının anısına bugün bir mum yakmaya çağırıyorum. Barış ve özgürlüğümüz için hayatlarını feda edenlerin hatırasına." dedi.

Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve meslektaşlarını Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye çağırdı.

Danimarkalı şirketlerin Rusya'dan çekilmesini takdir eden Zelenskiy, Danimarka'yı Rus petrolünü bırakmaya çağırdığını söyledi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'daki çatışma sona erdiğinde Mıkolayiv gibi yıkılan şehirlerin yeniden inşası için Danimarka'dan yardım istedi.

Salondakiler, Zelenskiy'nin konuşmasını ayakta alkışladı.

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Vladimir Zelenskiy, Danimarka, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka parlamentosunda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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