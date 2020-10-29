Ukrayna lideri Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Ukrayna lideri Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
29.10.2020 10:35
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda Ukrayna'nın stratejik ortağı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Muhterem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dost Türk halkına başarı ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı