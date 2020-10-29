Ukrayna lideri Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda Ukrayna'nın stratejik ortağı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Muhterem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dost Türk halkına başarı ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.